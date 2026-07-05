경남 창원 빌라서 폭발음과 함께 불길…주민 1명 사망, 2명 부상

세줄 요약 창원 마산합포구 빌라 2층서 폭발음 뒤 화재 발생

90대 여성 사망, 딸 50대 여성 중상·주민 대피

2층 전소·3층 일부 소실, 원인 조사 착수

이미지 확대 5일 오전 3시 2분쯤 경남 창원시 마산합포구 한 빌라에서 불이 나 소방관이 구조활동을 하고 있다. 경남소방본부 제공

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경남 창원 한 빌라에서 화재가 발생해 1명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다.5일 창원소방본부에 따르면 이날 오전 3시 2분쯤 마산합포구 한 5층짜리 빌라의 2층에서 폭발음과 함께 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.소방 당국은 장비 23대와 인력 72명 등을 동원해 신고 접수 28분 만인 오전 3시 30분쯤 진화에 성공했다.이 불로 2층 거주자인 90대 여성 1명이 숨지고, 그의 딸인 50대 여성이 얼굴에 2도 화상 등 중상을 입었다. 또한 주민 18명이 대피했으며 5층 거주자 1명이 연기를 마셔 병원에서 치료받고 있다.불이 난 2층은 모두 전소됐으며, 3층 일부도 소실돼 소방 추산 7500만원 상당의 재산 피해가 발생했다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.창원 이창언 기자