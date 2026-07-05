예천 구제역 확산 차단 총력…경북도, 인접 시·군 가축시장 폐쇄

세줄 요약 예천 축산농가 구제역 발생, 경북도 방역 총력

인접 5개 시군 가축시장 6곳 운영 중단

긴급 처분·통제초소·임상검사 동시 진행

이미지 확대 경북 예천서 구제역 발생 경북에서 11년 만에 구제역이 발생한 3일 경북 예천군 한 한우 축사 인근에서 방역 당국이 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스

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경북도는 지난 3일 예천군 소재 축산농가에서 구제역이 발생함에 따라 확산을 막고자 방역 역량을 집중하고 있다고 5일 밝혔다.도는 구제역 양성 확인 즉시 양성축 38마리에 대한 긴급 가축 처분을 실시하고 예천군 인접 5개 시군(안동·의성·상주·문경·영주)의 가축시장 6곳 운영을 중단했다.발생농장 인접 도로에는 통제초소 3곳을 설치해 출입을 통제하고 있다.또 발생농장 3km 내 방역대와 역학 관련 농장 1382곳에서 임상검사를 실시했다.긴급 백신접종은 예천군 인접 83만 9000마리를 대상으로 돼지는 10일까지, 소와 염소는 17일까지 진행한다.황명석 경북도 행정부지사는 “신속한 백신접종과 함께 축산농가에서는 농장 내 사람 및 차량 출입을 통제해 확산 방지에 총력을 다해달라”고 말했다.안동 김상화 기자