부산시, 폭염정보 알림 서비스 시행…생활권 기온 정보 제공

세줄 요약 폭염정보 알림 서비스 7~9월 정례 운영

27개 측정소 실시간 기온·습도·특보 제공

홈페이지·알림톡·신호등으로 생활권 안내

이미지 확대 부산시보건환경연구원이 오는 9월까지 제공하는 폭염정보 알림톡 서비스. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시와 부산시보건환경연구원은 이달부터 오는 9월까지 ‘폭염정보 알림 서비스’를 운영한다고 5일 밝혔다.이 서비스는 지역 내 27개 도시대기측정소에서 수집한 실시간 기온 자료를 활용해 시민에게 생활권 폭염 상황을 신속하게 알리는 것이다. 지난해 8월부터 9월까지 하절기에 시범 운영했다. 여름철 폭염에 대응하기 위해 올해부터는 매년 7~9월 운영할 예정이다.실시간 기온과 습도, 폭염특보 등의 정보를 제공하며 부산시보건환경연구원 홈페이지(busan.go.kr/ihe/index), 보건환경정보 공개시스템(heis.busan.go.kr/environmental/air001.aspx), 휴대전화로 폭염 정보를 바로 받아볼 수 있는 대기환경 알림톡 등을 통해 정보를 확인할 수 있다. 시내 16개 대기환경정보신호등에도 표시된다. 알림톡 메시지에는 폭염 특보 내용과 기온을 확인할 수 있는 인터넷 주소도 함께 제공한다.지난해 시범 운영 기간 보건환경정보 공개시스템 방문자는 9만 6878명이었으며, 알림톡 메시지는 41만 9271건 제공됐다. 보건환경연구원은 폭염 대응 정보에 관한 시민 관심이 크다고 판단해 올해 서비스 운영 기간을 확대했다.알림톡 서비스는 시 보건환경연구원 홈페이지에서 열린마당, 대기오염예보 알림서비스 메뉴를 차례로 거치거나 전화(051-309-2759)로 신청할 수 있다.보건환경연구원 관계자는 “외부 활동이 잦은 시민, 어르신이나 어린이 등 온열질환 고위험군은 외출 전 알림톡 등을 통해 기온 정보를 미리 확인하고, 무더운 시간대 활동을 줄이는 등 생활 속 예방 수칙을 지키면 폭염 피해를 예방할 수 있다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자