“지금 뭐 하는 짓?”…해녀상 만지며 입맞춘 외국인 ‘공분’

세줄 요약 해녀상 끌어안고 입맞춘 외국인 영상 논란

촬영한 한국인 지인도 웃으며 SNS 게시

제주 상징 훼손 지적과 공분 확산

이미지 확대 문제의 행동 제보영상.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주의 상징인 해녀상을 끌어안고 입을 맞추는 외국인 남성의 영상이 공개돼 논란이 일고 있다. 이를 촬영한 한국인 지인이 함께 웃으며 인스타그램에 영상을 올린 사실까지 알려지면서 비판이 이어지고 있다.2일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자는 지인이었던 한 남성의 SNS에서 해당 영상을 발견해 제보했다.영상에는 한 외국인 남성이 제주시 조천읍 함덕 인근에 설치된 해녀상 위로 올라가 목을 감싸 안고 입을 맞추는 등 부적절한 행동을 하는 모습이 담겼다. 해당 외국인 남성은 제주에서 약 1년간 거주한 것으로 추정된다.영상을 촬영하고 게시한 사람은 제주도민인 한국인으로 알려졌다. 제보자는 “해녀가 제주에서 갖는 상징성을 제주도민이라면 모를 수 없다”며 “말리기는커녕 함께 웃고 영상을 올린 행동이 더욱 이해되지 않았다”고 지적했다.그는 자신의 인스타그램에 “해녀상을 웃음거리로 소비하는 것은 무지이자 무례한 행동”이라는 글을 올렸고, 이후 영상을 촬영한 남성으로부터 “부끄럽고 민망하다”는 사과를 받았다고 전했다.다만 외국인 남성은 “그 행동이 문제가 되는 줄 몰랐다”고 해명한 것으로 알려졌다. 이후 사과 의사를 밝혔지만 자신의 관련 게시물과 내용은 삭제해 달라고 요구한 것으로 전해졌다.제보자는 “사과는 했지만 계속 게시물을 지워달라고만 요구하는 모습을 보며 진심으로 반성하고 있는지 의문이 들었다”며 공론화를 결정한 이유를 밝혔다.해녀는 제주를 대표하는 문화유산이자 공동체의 상징으로 여겨지는 만큼, 온라인에서는 공공 조형물에 대한 부적절한 행동이었다는 비판이 이어지고 있다.김유민 기자