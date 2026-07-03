신용한 충북지사 보좌진 6명 임용...“젊은 인재 발탁”

세줄 요약 충북도, 신용한 지사 보좌진 6명 임용

정무·소통·정책·대외협력 인선 완료

젊은 인재와 검증 경력 함께 발탁

이미지 확대 3일 진행된 충북도 별정직 공무원 임용식. 충북도 제공.

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충북도가 3일 민선 9기 신용한 지사를 보좌할 별정직 공무원 6명을 임용했다.정무수석보좌관에는 김대순(40) 전 국무총리비서실 사무관이, 소통수석보좌관에는 최형익(61) 전 유진테크놀로지 상무이사가 각각 임용됐다. 모두 4급 상당이다.5급 상당인 정책수석비서관에는 채희락(32) 전 충주시의원, 대외협력관에는 곽근만(49) 전 기자를 발탁했다.안유준(30) 전 이광희 의원 비서관은 정책비서관(6급), 조명수(54) 전 행복나눔밥차 사무처장은 비서관(7급)으로 일한다.도는 국회 등 중앙 무대 및 지역 현장에서 검증된 정무 감각과 전문성을 겸비한 젊은 인재를 발탁해 급변하는 정책 환경에 대응하고 도민들과 적극적으로 소통하기 위한 인사라고 설명했다.신 지사는 이날 임용장 수여식에서 “낮은 자세로 도민과 소통하며 체감할 수 있는 정책 변화를 이끌어 달라”고 당부했다.청주 남인우 기자