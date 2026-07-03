금융위, 부산서 전국 첫 ‘지역 밀착형 서민금융 복합 지원 체계’ 가동

세줄 요약 부산 서민금융 복합지원센터 전국 첫 개소

정책금융·채무조정·복지서비스 원스톱 지원

부산은행 협업 특화상품과 찾아가는 상담

이미지 확대 부산 서민금융 복합지원센터 개소. 부산시 제공

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부산 서민금융 복합지원센터가 3일 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.금융위원회 주관으로 운영되는 센터는 정책서민금융, 채무조정을 비롯해 고용·복지 서비스까지 원스톱으로 지원한다.센터에는 서민금융진흥원, 신용회복위원회, 미소금융, BNK부산은행도 참여해 전국 최초 지역 밀착형 서민금융 복합 지원 체계를 가동한다.특히 BNK부산은행과의 협업을 통해 부·울·경 지역 거주자를 위한 금리 우대 등 특화 금융상품을 선보인다.센터는 정책서민금융을 성실히 상환한 취약 차주가 제도권 금융에 안정적으로 안착할 수 있도록 ‘금융 사다리’ 역할을 하는 한편 거동이 불편하거나 정보가 부족해 혜택을 받지 못하는 소외계층을 위해 정기적으로 방문하는 ‘찾아가는 복합지원 상담’도 펼칠 예정이다.개소식에는 이억원 금융위원장, 김은경 서민금융진흥원장(신용회복위원장 겸임), 전재수 부산시장, 빈대인 BNK금융지주회장 등이 참석했다.한편, 부산시는 지난해 4월 금융위원회와 ‘금융·복지 복합지원’ 업무협약 체결을 시작으로 지역 내 금융위기 가구에 대한 연계·지원을 실시하고 있다.부산 신정훈 기자