‘불법 드론 꼼짝마!’…부산항, 전국 최초 안티드론 시스템 가동

세줄 요약 전국 최초 부산항 안티드론 시스템 가동

레이더·RF·EO/IR 통합 감시 체계 구축

전파 방해로 불법 드론 강제 제어

이미지 확대 부산항 안티드론 시연회. 부산항만공사 제공

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부산항만공사(BPA)는 부산항 안티드론 시스템을 본격적으로 가동한다고 3일 밝혔다.공사는 2004년부터 부산지방해양수산청과 함께 부산항 안티드론 시스템 구축사업을 추진해왔다.부산항 안티드론 시스템은 고성능 레이더와 RF 탐지기, 드론을 탐지하는 EO/IR 카메라(전기화상·적외선 장비를 탑재해 주야간 및 악천후에도 드론을 탐지·식별·추적하는 장비)를 통합, 불법 드론 접근을 24시간 감시한다.미허가 드론의 항만 보안 구역 내 비행 시 전파 방해(Jamming) 기술을 통해 드론의 통신을 차단하고 지정된 안전 구역으로 드론을 강제 착륙시키거나 회항시켜 항만 시설 및 인명 피해를 원천적으로 방지한다.또 군·경·정보기관 등 관계 기관과의 공조 체계 구축 및 위험 단계별 세부 조치 사항을 포함한 운영 매뉴얼을 수립, 안티드론 시스템의 성공적인 안착과 현장 대응력을 높이기 위한 기반을 마련했다.부산항만공사 송상근 사장은 “불법 드론의 접근, 침입 등에 대한 대비를 위해 안티드론 시스템을 구축했다”라며 “관계기관과의 항만 방호태세 유지를 위한 공조를 강화해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 항만 환경을 조성하겠다”라고 말했다.부산 신정훈 기자