부산 공원 안내시설물 디자인 표준화 완료

부산시설공단은 공원별로 다르게 설치·운영되던 안내시설물의 디자인 통일성을 확보하기 위한 ‘공원 안내시설물 디자인 표준화 작업’을 완료했다고 3일 밝혔다.
공단은 지난 5월 공원 안내시설물 디자인 개발 용역을 완료하고, 부산시 디자인 자문 및 심사 의견을 반영해 최종 표준 디자인 기준선을 수립했다.
새롭게 마련된 가이드라인은 공원별 정체성을 유지하면서도 일관된 디자인 체계를 적용하는 데 중점을 뒀다. 범용 디자인 개념을 반영해 누구나 쉽게 정보를 인지할 수 있도록 가독성을 높였다. 또 자연 친화적 소재와 색채를 활용해 공원 환경과 조화를 이루도록 설계했다.
공단은 어린이대공원과 태종대유원지 노후 안내판을 이달 중으로 우선 철거·교체한 뒤, 사업 효과를 검토해 관리 공원 전역으로 확대할 계획이다.
부산 신정훈 기자
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