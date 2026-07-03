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장보고기 전국조정대회 4일 개막…600여명 참가, 84개 종목서 경쟁

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신정훈 기자
수정 2026-07-03 11:32
입력 2026-07-03 11:32
세줄 요약
  • 제52회 장보고기 전국 조정대회 개막
  • 부산 서낙동강서 4~12일 일정 진행
  • 전국 600여 명, 84개 종목 경쟁
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장보고기 전국 조정대회. 부산시 제공
장보고기 전국 조정대회. 부산시 제공


제52회 장보고기 전국 조정대회가 4일부터 12일까지 서낙동강 조정카누 경기장에서 열린다.

부산시와 대한조정협회가 주최하고 부산시조정협회가 주관하는 이번 대회는 전문선수들이 참가하는 1부(4~6일)와 생활체육 동호인들이 참가하는 2부(11~12일)로 나눠 진행된다.

전국에서 600여 명의 선수단이 참가해 에이트, 싱글스컬, 무타페어, 실내조정 등 84개 종목에서 경쟁을 펼친다.

종목별 1~3위에게는 상장과 메달을, 부별 종합 우승팀에는 해양수산부 장관상과 우승기, 우승컵을 수여한다.



1975년 시작된 장보고기 전국 조정대회는 해상왕 장보고 장군의 업적을 계승하고 한국 조정이 세계로 뻗어나갈 수 있는 초석을 다지는 대회로 전국 조정대회 중 가장 권위 있는 대회로 꼽힌다.

부산 신정훈 기자
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