“아이들의 이야기를 정책에” 4일 아동친화도시 조성 부산 시민토론회

세줄 요약 아동·시민 의견 반영 위한 부산시 토론회 개최

제3차 아동친화도시 기본계획 수립 연구 일환

놀이·문화 등 6개 영역 정책 개선 논의

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부산시는 4일 아이들의 시선에서 제안된 의견을 ‘제3차(2027~2030년) 아동친화도시 기본계획’에 담기 위한 시민토론회를 개최한다.시는 2019년 광역시 최초로 유니세프 아동친화도시 인증을 획득하고, 아동 권리가 보장되는 아동친화도시 조성을 위한 4년 주기 기본계획을 수립하고 있다.토론회는 부산여성가족과 평생교육진흥원에서 진행 중인 ‘제3차 아동친화도시 기본계획 수립 연구’의 하나로, 향후 4년간 부산시 아동 친화 정책의 방향을 담아낼 기본계획에 아동과 시민들의 목소리를 직접 반영하기 위해 마련됐다.토론회에는 아동과 청소년 등 100여명이 직접 참여해 그들의 눈높이에서 다양한 정책을 제안하고, 학부모와 시민이 의견을 나누는 토론 방식으로 진행된다.참석자들은 아동친화도시 놀이와 문화, 참여와 존중, 가정환경, 교육환경, 안전과 보호, 보건과 복지 등 6개 영역별로 나누어 정책과 개선방안 등을 논의한다.시는 토론회에서 제안된 의견을 검토해 제3차 아동친화도시 기본계획 수립 과정에 반영할 계획이다.부산 신정훈 기자