청주시 흥덕구 3개 보건지소 비대면 진료 시범운영

세줄 요약 공중보건의사 감소로 보건지소 의료 공백 발생

흥덕구 3개 보건지소 전화 비대면 진료 시범

간호사 선측정 뒤 임기제 의사 진료 진행

이미지 확대 청주시청.

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청주시는 공중보건의사 감소로 발생한 의료 공백을 줄이기 위해 흥덕구 오송·옥산·강내보건지소 3곳에서 비대면 진료 시범사업을 시행한다고 3일 밝혔다.그동안 흥덕보건소 의과 공중보건의사 1명이 오송·옥산·강내보건지소를 순회하며 진료했으나 지난 4월 복무 종료 이후 충원이 이뤄지지 않았다.청주지역 보건지소의 비대면 진료는 이번이 처음이다. 운영 기간은 비대면 진료 시범사업 지침에 따라 올해 말까지다.이번 사업은 보건지소를 방문한 환자가 전화를 통해 보건소 임기제 의사의 진료를 받는 방식이다. 비대면 진료에 앞서 보건지소 간호사가 혈압과 당뇨 등을 측정한다.시 관계자는 “환자가 자택에서 전화로 비대면 진료를 받을 수도 있지만 환자 상태 등을 간호사가 파악한 뒤 비대면 진료를 진행하는 게 안전하다고 판단했다”면서 “초진 환자는 대면 진료를 권장한다”고 설명했다.비대면 진료는 각 보건지소에서 월 2회 운영된다. 오송보건지소는 매월 둘째·넷째 주 화요일, 옥산보건지소는 둘째·넷째 주 수요일, 강내보건지소는 둘째·넷째 주 목요일이다.처방이 필요하면 의사가 팩스 또는 이메일로 약국이나 환자에게 처방전과 약제비 쿠폰을 전달한다. 약제비 쿠폰은 65세 이상 어르신에게 지원되는 1000원 할인 쿠폰이다.청주 남인우 기자