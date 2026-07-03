대전교육청 학교 중심 예술 교육 강화, ‘악기·강사비’ 지원

유휴 악기 관리 전환해 활용도 높이고 예산 절감

이미지 확대 대전시교육청 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 학생 맞춤형 악기 지원 확대 발표

상반기 현악기 1194대, 강사비 지원

유휴 악기 전환으로 공유·절감 추진

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대전시교육청은 3일 학생들의 음악적 소질과 예술적 감수성 향상을 위한 악기 접근성 개선 사업인 ‘학생 맞춤형 악기 지원’을 확대한다고 밝혔다.학생 악기 지원은 학교별 수요와 학생의 특성을 반영해 악기 대여와 강사비, 악기 구입 등을 지원하는 방식이다.교육청은 상반기 현악기(양악·국악) 8종, 1194대를 54개 학교와 1개 기관에 지원했다. 또 바이올린을 대여한 26개교에는 강사비를 지원해 전문적인 연주 지도를 뒷받침하고 있다. 하반기에는 교육 여건과 학생 수요를 반영해 40개교에 악기 구입비를 추가 지원해 학생의 음악 활동 참여 기회를 확대할 예정이다.이와 함께 학교에서 활용하지 않는 유휴 악기를 전수 조사해 필요한 학교에 제공하는 ‘유휴 악기 관리전환 사업’을 새로 도입한다. 교육 자원인 악기의 순환 활용도를 높여 예산을 줄이고 학교 간 악기 공유 문화를 확산시켜 지속 가능한 학교 예술교육 기반을 마련하기로 했다. 나아가 예술교육 활성화 일환으로 학생들의 문화·예술 활동 경험 확장을 위해 학생 선택 중심의 예술교육을 강화할 계획이다.오석진 대전시 교육감은 “음악 활동은 악기를 배우는 것을 넘어 학생이 협력과 소통을 익히고 자신감을 키우는 성장 과정”이라며 “인성 함양에 도움이 되는 학교 중심의 예술 교육 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자