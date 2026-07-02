사회 [포토] 따로 또 같이 ‘사이좋게’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/02/20260702800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-02 14:56 입력 2026-07-02 14:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 ‘사이좋게’2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 ‘사이좋게’2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 장맛비 틈새에 바쁜 꿀벌과 나비2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 이미지 확대 ‘사이좋게’2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 부처꽃에 날아든 곤충은 배추흰나비와 무엇인가? 꿀벌 나비