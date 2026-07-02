[포토] 따로 또 같이 ‘사이좋게’

1 / 7 이미지 확대 ‘사이좋게’ 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 ‘사이좋게’ 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 장맛비 틈새에 바쁜 꿀벌과 나비 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 부처꽃에 날아드는 벌과 나비 2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 ‘사이좋게’2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다. 2026.7.2 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 대구 달성군 남평문씨본리세거지에 핀 부처꽃에 배추흰나비와 꿀벌이 날아들고 있다.온라인뉴스부