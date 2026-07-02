한밤중 이불 속 이상한 소리…들춰보니 1ｍ 넘는 뱀 ‘꿈틀’

세줄 요약 양주 아파트 이불 속 1ｍ 넘는 뱀 발견

주민 신고 뒤 소방 출동, 안전 포획

블랙 킹스네이크 추정, 배수관 유입 가능성

이미지 확대 제보자 제공. 연합뉴스

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경기 양주시의 한 아파트에서 길이 1ｍ가 넘는 뱀이 거실 이불 속에서 발견돼 주민이 놀라는 소동이 벌어졌다.2일 소방 당국과 제보자 등에 따르면 지난 1일 오후 10시 3분 양주시 덕계동의 한 아파트 세대에서 “집 안에 뱀이 있다”는 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 소방 당국은 거실 이불 속에 있던 뱀을 안전하게 포획했으며, 이 과정에서 인명 피해는 발생하지 않았다.주민은 “거실에 누워 있다가 이불 속에서 이상한 소리가 들려 확인했더니 뱀이 있었다”며 “물리지는 않았지만 너무 놀라 트라우마가 생길 정도였다”고 당시 상황을 전했다.제보자는 해당 뱀이 자신이 키우던 것은 아니며, 애완용으로 사육되는 ‘블랙 킹스네이크’로 보인다고 설명했다. 이어 화장실 변기 주변에서 허물이 발견된 점 등을 토대로 변기나 배수관을 통해 이동했을 가능성이 있으며, 인근 세대에서 탈출한 개체로 추정된다고 덧붙였다.소방 당국은 포획한 뱀을 민가와 떨어진 인적이 드문 인근 하천에 방생했다.김유민 기자