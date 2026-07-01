“지속가능성이 도시의 경쟁력”…포항서 세계녹색성장포럼 열린다

세줄 요약 포항서 2026 세계녹색성장포럼 개최

글로벌 기후·산업 인사 대거 참여

시민 토크콘서트로 실천 방안 모색

이미지 확대 경북 포항에서 오는 8~10일 열리는 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)’ 포스터. 포항시 제공

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경북 포항에 글로벌 기후변화 리더들이 모여 도시의 지속가능한 미래를 논의한다.포항시는 오는 8~10일 라한호텔 포항에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)’을 개최한다고 1일 밝혔다.올해로 두 번째를 맞는 이번 포럼은 ‘경계를 넘어, 새로운 녹색 미래로’를 주제로 열린다. 녹색성장 정책과 산업 전환 전략을 국내외 전문가들과 함께 논의하는 국제행사다.포럼에는 미국 상무부 유럽·유라시아 담당 부차관보를 지낸 후안 베르데 알라모 홀딩그룹 창립자 겸 회장을 비롯해 짐 스키 IPCC(유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체) 의장, 아비아야 칼회이 크누센 북극경제이사회(AEC) 의장, 웬 용강 싱가포르 난양기술대학교 교수 등 기후변화와 녹색성장, 산업 전환 분야 글로벌 인사들이 참여한다.9일 기조연설에서는 후안 베르데 회장이 ‘지속가능성을 경쟁 우위로: 왜 녹색 전환이 이제 비즈니스 및 지정학적 필수 과제인가’를 주제로 발표한다. 지속가능성이 기업과 도시, 국가 경쟁력의 핵심 전략으로 자리 잡고 있는 글로벌 흐름을 소개할 예정이다.10일에는 최재천 이화여자대학교 명예교수와 홍다경 ‘지구를 지키는 배움터’ 대표가 참여하는 시민 토크콘서트도 마련된다. ‘지구를 구하는 일상 속 실천’을 주제로 기후 위기를 시민의 일상과 연결하고 실천 방안을 함께 모색하는 시간이 될 전망이다.시는 이번 포럼을 계기로 전문가 중심 국제회의를 넘어 시민이 함께 참여하는 녹색성장 플랫폼으로 발전시키고, 녹색성장 분야 글로벌 거점도시로서의 위상을 강화할 방침이다.포항시 관계자는 “세계적 연사들의 강연과 시민 참여 프로그램을 통해 포항의 녹색성장 비전을 국내외에 알릴 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자