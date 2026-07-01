명현관 해남군수, 민선 9기 출범…“농어촌 수도 해남” 선언

7월 1일 출범식 개최, ‘대한민국 농어촌 수도’ 비전 선포

군민 중심 열린 행사... AI·에너지 융합 미래 청사진 제시

이미지 확대 명현관 해남군수.

세줄 요약 민선 9기 출범식, 농어촌 수도 해남 선언

군민 중심 행사, 권위적 의전 대폭 축소

AI·에너지·문화 융합 성장 전략 제시

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명현관 해남군수가 민선 9기 출범과 함께 ‘대한민국 농어촌 수도 해남’ 비전을 공식 선언했다. AI와 에너지, 문화가 융합된 미래 성장 동력을 앞세워 해남을 대한민국을 대표하는 혁신 농어촌 모델로 육성하겠다는 구상이다.해남군은 1일 해남문화예술회관 대공연장에서 군민 1000여 명이 참석한 가운데 민선 9기 출범식을 열고 지역 발전 청사진을 공개했다.이날 행사는 단순한 취임식을 넘어 ‘농어촌 수도 해남 완성, 군민과 함께 잇는 미래’라는 비전을 대내외에 천명하는 자리로 마련됐다.특히 이번 출범식은 권위적 의전을 대폭 줄이고 군민 중심의 열린 행사로 치러져 눈길을 끌었다. 해남군은 별도의 내빈 초청장을 발송하지 않았고, 지정석 배치와 내빈 소개 등 관행적 절차도 최소화했다. 행사장을 찾은 모든 군민이 동등한 주인공으로 참여하도록 하며 형식보다 실질에 방점을 찍었다.명 군수는 군민 대표들과 함께 취임 선서를 하며 소통과 협치 중심의 군정 운영 의지를 밝혔다. 그는 취임사를 통해 민선 7·8기의 성과를 기반으로 농어업 경쟁력을 한층 강화하고, AI·신재생에너지·문화산업을 접목한 융합형 성장 전략을 본격 추진하겠다고 강조했다.이어진 비전 선포 퍼포먼스에서는 해남을 대한민국 대표 농어촌 혁신 거점으로 육성하기 위한 중장기 로드맵이 제시됐다. 참석한 군민들은 지역의 미래 비전에 기대를 나타내며 박수로 화답했다.해남 서미애 기자