“하나둘, 올리세요!” 차 바퀴에 깔린 8살…시민들 힘 모아 구조

SUV에 다리 깔린 8세 여아

경찰·시민이 차량 들어 구조

이미지 확대 경기 광주시의 한 다세대주택 주차장에서 SUV 차량 앞바퀴에 다리가 깔린 8세 여아가 경찰관과 시민들의 신속한 도움으로 무사히 구조됐다. 2026.6.30 연합뉴스(독자 제공)

세줄 요약 주차장 SUV 앞바퀴에 8세 여아 다리 끼임

경찰 요청에 시민 10여 명 차량 함께 들어 구조

아이 헬기 이송, 생명 지장 없는 상태

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경기 광주시의 한 다세대주택 주차장에서 SUV 차량 앞바퀴에 다리가 깔린 8세 여아가 경찰관과 시민들의 신속한 도움으로 무사히 구조됐다.30일 경기 광주경찰서에 따르면 이날 오후 2시 5분쯤 경기 광주시 양벌동의 한 다세대주택 필로티 주차장에서 40대 여성 A씨가 몰던 싼타페 차량의 앞바퀴에 B양(8)의 다리가 깔리는 사고가 발생했다.A씨는 주차장으로 진입하기 위해 좌회전하던 중 인근에 앉아 있던 B양을 미처 발견하지 못한 것으로 파악됐다.사고 직후 차량은 멈춰 섰지만 B양의 다리 일부는 조수석 앞바퀴와 바닥 사이에 낀 채 빠지지 않는 상태였다.신고를 받고 출동한 경찰관은 현장에 있던 시민들에게 함께 차량을 들어 올려달라고 요청했고, 시민 10여 명은 경찰관과 힘을 합쳐 차량을 들어 올려 B양을 수 분 만에 구조했다.B양은 닥터헬기로 인근 병원으로 옮겨졌으며 찰과상 등을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 운전자 A씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.권윤희 기자