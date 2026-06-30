포스코 포항제철소, AI 활용해 품질·효율 확보…“현장 직원이 직접 코딩”

세줄 요약 현장 직원 주도 바이브코딩 도입

불량 제품 조기 선별 체계 구축

출하 동선 최적화로 효율 향상

이미지 확대 포스코 포항제철소 공정품질담당 직원들이 바이브코딩 교육을 받고 있다. 포스코 제공

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포스코 포항제철소가 인공지능(AI)을 활용해 품질 관리와 물류 효율, 현장 안전을 동시에 높이고 있다.포항제철소는 현장 직원들이 직접 프로그램을 개발하는 ‘바이브코딩’을 도입해 품질 이상 제품을 조기에 선별하고, 제품 출하 순서까지 최적화하는 등 현장 주도형 스마트 혁신에 속도를 내고 있다고 30일 밝혔다.바이브코딩은 복잡한 프로그래밍 언어를 직접 작성하지 않아도 AI와 자연어로 대화하며 필요한 프로그램이나 분석 도구를 구현하는 방식이다.품질 결함 조기 선별과 재검사 최적화 프로그램이 대표적이다. 기존에는 후속 공정에서 불량이 발견될 경우 관련 제품을 일일이 추적해 검사 장소로 되돌려야 했다. 이 과정에 불필요한 물류 부담이 발생하고, 품질 결함 제품이 다음 공정으로 넘어가는 것을 완벽히 차단하기가 어려웠다.이를 개선하기 위해 직원들이 직접 바이브코딩으로 생산·품질 데이터를 분석하고, 불량 가능성이 있는 제품을 조기에 판단하는 시스템을 개발했다. 이상 가능성이 있는 제품만 선별적으로 재검사할 수 있고, 불필요한 이동을 줄여 품질 문제를 조기에 차단하는 효과를 거뒀다.자동차 부품 등의 소재로 쓰이는 코일 모양의 선재 제품 출하 물류 효율성도 한층 더 고도화했다. 선재 제품은 최대 3단으로 적치돼 제품 출하를 위한 크레인 이동이 잦다. 이에 직원들이 바이브코딩을 활용해 최적 동선을 구현하는 프로그램을 개발했고, 일일 출고 능력은 약 12.5% 향상됐다. 특히 프로그램 구현에 6개월이 걸릴 것으로 예상됐으나 6주 만에 완료되기도 했다.포항제철소 관계자는 “앞으로도 현장의 목소리와 아이디어가 기술로 실현될 수 있도록 조직 문화를 조성해 더 안전하고 효율적인 물류 현장으로 만들어가겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자