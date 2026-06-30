경찰, ‘명태균 여론조사’ 의혹 조은희 의원 불구속 송치

세줄 요약 무상 여론조사 제공 의혹으로 조은희 의원 송치

서초갑 경선 과정 안심번호 제공·정치자금 혐의

명태균씨도 개인정보 유출 혐의로 함께 송치

이미지 확대 조은희 의원. 조은희 의원실 제공

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경찰이 2022년 국민의힘 서울 서초갑 국회의원 보궐선거 후보 경선 과정에서 정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의를 받는 조은희 국민의힘 의원을 검찰에 넘겼다.경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 조 의원을 개인정보보호법 및 정치자금법 위반 혐의로, 명씨를 개인정보보호법 위반 혐의로 각각 불구속 송치했다고 30일 밝혔다.조 의원은 2022년 2월 8일 제21대 국회의원 보궐선거 서울 서초갑 국민의힘 후보 경선 과정에서 서초구 책임당원 2200여명의 안심번호를 명씨에게 제공해 여론조사를 진행하도록 한 혐의를 받는다.또한 해당 여론조사를 무상으로 제공 받아 약 200만원 상당의 여론조사 비용에 해당하는 정치자금을 받은 혐의도 적용됐다.명씨는 조 의원으로부터 받은 안심번호를 활용해 여론조사를 실시한 뒤 2022년 2월 9일 ‘여론조사 응답 결과 원본 데이터’ 일부를 조 의원에게 전달해 개인정보를 유출한 혐의를 받는다.경찰은 여론조사 결과로 가공된 데이터를 다시 전달한 행위 역시 개인정보 유출에 해당한다고 판단했다. 해당 여론조사는 하루 만에 진행된 것으로 전해졌다.한편 이번 사건은 김건희 특별검사팀에서 경찰 특별수사본부로 이첩된 사건이다. 특수본은 지난 9일 조 의원을, 지난 18일 명씨를 각각 한 차례씩 조사한 뒤 이날 사건을 서울중앙지검에 송치했다.임태환 기자