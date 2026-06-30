일본·호주 제쳤다…한국, 공공부문 신뢰도 세계 6위 역대 최고

OECD 공공부문 신뢰도 조사 결과… 38개국 중 6위, 2년 전보다 9단계 상승OECD 평균보다 10%P 이상 높아
‘AI 개인 맞춤 서비스’ 세계 2위
호주·캐나다·日보다 신뢰도 앞서
스위스·아이슬란드 각 1·2위
한국 정부가 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 공공부문 신뢰도 평가에서 세계 6위에 올랐다. 역대 최고 수준으로 일본·캐나다·호주 등 주요 선진국을 모두 제쳤다.
행정안전부는 29일(현지 시간) OECD가 발표한 ‘OECD 공공부문 신뢰도 조사’에서 한국이 중앙정부 신뢰도 부문에서 조사 참여 38개국 중 6위를 기록하며 역대 최고 순위에 올랐다고 밝혔다.
격년으로 시행되는 조사는 OECD가 지난해 9~11월 온라인 설문 방식으로 국가별 국민 약 2000명을 대상으로 진행했다.
한국은 중앙정부 신뢰도는 51.03%로 전체 6위를 기록했다. 2년 전(37.15%)보다 약 14%포인트 올랐다. OECD 회원국 평균(40.13%)보다도 10%포인트 이상 높다.
한국 정부에 대한 신뢰도는 호주(50.61%·7위), 캐나다(49.87%·8위), 일본(45.96%·11위) 등 주요 선진국보다 높았다. 1위는 스위스(61.57%), 2위는 아이슬란드(59.42%)가 차지했다.
한국은 공공서비스 이용 경험·복잡한 정책 결정 과정에 대한 인식 관련 문항에서 대부분 OECD 평균 이상을 기록했다.
신규 문항인 정부의 인공지능(AI) 활용 관련 문항인 ‘개인 맞춤 서비스 제공 가능’에서 59%를 나타내며 2위에 올랐다. 행정서비스 만족도(79%·5위), 의료시스템 만족도(74%·5위)는 모두 70%를 넘겼고 민원에 따른 서비스 개선 가능성(52%·4위), 공청회 등 국민 의견 수렴 결과의 정책 반영 가능성(43%·3위) 등에서 조사 대상국 중 상위권을 기록했다.
다만 개인정보와 교육 분야에서는 하위권을 기록했다. 개인정보가 정당한 목적으로만 사용될 가능성(47%·23위), 교육시스템 만족도(51%·23위)는 OECD 평균 이하였다.
OECD 조사는 정부에 대한 국민 신뢰 수준과 공공서비스 경험, 정책 결정 과정에 대한 인식 등 신뢰 수준에 영향을 미칠 수 있는 요인을 함께 조사해 각국 정부의 정책 수립에 활용할 수 있는 데이터를 제공한다.
윤호중 행안부 장관은 “앞으로도 국민 참여와 소통 중심의 정부 혁신을 지속하고 국민이 체감할 수 있는 행정서비스를 선보여 정부 신뢰를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.
세종 강주리 기자
세줄 요약
- OECD 공공부문 신뢰도 조사 6위 기록
- 중앙정부 신뢰도 51.03%, 평균 상회
- AI 개인 맞춤 서비스 가능성 2위
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