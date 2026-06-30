일본·호주 제쳤다…한국, 공공부문 신뢰도 세계 6위 역대 최고

OECD 공공부문 신뢰도 조사 결과… 38개국 중 6위, 2년 전보다 9단계 상승

이미지 확대 한국 공공 부문 신뢰도 세계 6위 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 지난 12일 종로구 광화문광장에서 시민들이 응원전을 펼치며 애국가 연주 때 대형 태극기를 펼치고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 독도에 ‘초대형 태극기’ 펼쳐지다 서경덕 성신여대 교수가 시민 70명과 함께 대한민국 독도에 초대형 태극기를 펼쳤다고 29일 밝혔다. 이 태극기는 가로 30미터, 세로 20미터의 크기로 지난 28일 독도의 동도 선착장 위에 펼쳐졌다. 사진은 독도 상공에서 드론으로 찍은 초대형 태극기 모습. 성신여자대학교 창의융합학부 서경덕 교수팀 제공

세줄 요약 OECD 공공부문 신뢰도 조사 6위 기록

중앙정부 신뢰도 51.03%, 평균 상회

AI 개인 맞춤 서비스 가능성 2위

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한국 정부가 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 공공부문 신뢰도 평가에서 세계 6위에 올랐다. 역대 최고 수준으로 일본·캐나다·호주 등 주요 선진국을 모두 제쳤다.행정안전부는 29일(현지 시간) OECD가 발표한 ‘OECD 공공부문 신뢰도 조사’에서 한국이 중앙정부 신뢰도 부문에서 조사 참여 38개국 중 6위를 기록하며 역대 최고 순위에 올랐다고 밝혔다.격년으로 시행되는 조사는 OECD가 지난해 9~11월 온라인 설문 방식으로 국가별 국민 약 2000명을 대상으로 진행했다.한국은 중앙정부 신뢰도는 51.03%로 전체 6위를 기록했다. 2년 전(37.15%)보다 약 14%포인트 올랐다. OECD 회원국 평균(40.13%)보다도 10%포인트 이상 높다.한국 정부에 대한 신뢰도는 호주(50.61%·7위), 캐나다(49.87%·8위), 일본(45.96%·11위) 등 주요 선진국보다 높았다. 1위는 스위스(61.57%), 2위는 아이슬란드(59.42%)가 차지했다.한국은 공공서비스 이용 경험·복잡한 정책 결정 과정에 대한 인식 관련 문항에서 대부분 OECD 평균 이상을 기록했다.신규 문항인 정부의 인공지능(AI) 활용 관련 문항인 ‘개인 맞춤 서비스 제공 가능’에서 59%를 나타내며 2위에 올랐다. 행정서비스 만족도(79%·5위), 의료시스템 만족도(74%·5위)는 모두 70%를 넘겼고 민원에 따른 서비스 개선 가능성(52%·4위), 공청회 등 국민 의견 수렴 결과의 정책 반영 가능성(43%·3위) 등에서 조사 대상국 중 상위권을 기록했다.다만 개인정보와 교육 분야에서는 하위권을 기록했다. 개인정보가 정당한 목적으로만 사용될 가능성(47%·23위), 교육시스템 만족도(51%·23위)는 OECD 평균 이하였다.OECD 조사는 정부에 대한 국민 신뢰 수준과 공공서비스 경험, 정책 결정 과정에 대한 인식 등 신뢰 수준에 영향을 미칠 수 있는 요인을 함께 조사해 각국 정부의 정책 수립에 활용할 수 있는 데이터를 제공한다.윤호중 행안부 장관은 “앞으로도 국민 참여와 소통 중심의 정부 혁신을 지속하고 국민이 체감할 수 있는 행정서비스를 선보여 정부 신뢰를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.세종 강주리 기자