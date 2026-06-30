배재고 선수들만 잘못?…‘조롱·깐족’ 난무한 고교야구 응원문화 [이슈픽]

배재고 ‘스타벅스 가야지’ 응원 논란

감독·학교 즉각 사과…“특별교육 실시”

상대팀 흔드는 ‘깐족 응원’ 관행 돌아봐야

이미지 확대 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처

이미지 확대 고교야구 경기 중계화면 캡처

세줄 요약 배재고 응원 영상 확산과 조롱 논란

지역 역사 상처 비꼰 표현 비판 집중

학교·감독 사과와 징계·교육 예고

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지난 29일 서울 목동 야구장에 울려 퍼진 고교생들의 응원 구호가 국민을 충격에 빠뜨렸다.‘제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회’ 배재고등학교와 광주제일고등학교의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 외친 응원 영상이 확산하며 후폭풍이 거세다.이날 광주제일고를 6대 2로 앞서고 있던 8회 초, 배재고 선수들은 공격에 나선 타자를 응원하며 “스타벅스 가야지!”라는 구호를 반복적으로 외쳤다.해당 발언은 스타벅스가 5·18 민주화 운동 기념일인 지난달 18일 ‘탱크데이’를 진행해 광주 등 전국에서 ‘불매 운동’이 일어난 것을 비꼰 것으로 보인다. 당시 역사적 아픔을 조롱했다는 논란이 일며 정용진 신세계 회장이 직접 고개를 숙였고, 스타벅스 대표이사는 해임됐다. 지난 22일에는 전국의 스타벅스 매장이 오후 3시에 문을 닫고 전 직원 역사 교육을 실시하기도 했다.스타벅스 논란이 수습 국면에 접어들던 상황에서 이번 응원 영상이 확산하면서 비판 여론은 더욱 커졌다. 해당 응원을 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일베’와 연결 짓는 반응도 이어졌다.배재고 감독은 “우리 학생들이 잘못했다. 교육을 제대로 하지 못한 어른들의 책임이 크다”고 즉각 사과했다. 이어 경기 직후 광주제일고 야구부 측에 직접 사과의 뜻을 전달했다고 밝혔다.학교 측도 공식 사과문을 내걸고 “상대 학교와 지역사회를 존중해야 하는 스포츠 정신에 어긋난 매우 부적절한 행동이었다”며 “해당 선수를 생활교육위원회에 회부하고, 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십과 인권 감수성, 공동체 의식 등에 대한 특별교육을 실시하겠다”고 재발 방지를 약속했다.일반적으로 고교야구에서는 프로야구와 달리 덕아웃에서의 응원이 조직적으로 펼쳐진다. 한 명이 선창을 하면 떼창으로 따라 하며 간단한 안무를 곁들이기도 한다. 보통 공격에 나설 때 응원을 하는데 상대 투수의 멘탈을 흔들기 위해 “공을 어디로 던지냐”, “똑바로 던져라” 등 조롱이나 깐족대는 내용을 담기도 한다.실제 지난 5월 충암고등학교와 광주제일고와의 경기에서도 감정을 건드리는 선 넘은 응원으로 인해 경기 직후 학생들 사이 몸싸움이 벌어질 뻔한 광경이 연출된 바 있다.이번 응원은 특정 지역의 역사적 상처를 떠올리게 하는 표현을 사용했다는 점에서 비판을 피하기 어렵다. 다만 상대를 조롱하거나 감정을 자극하는 구호가 관행처럼 이어져 온 고교야구 응원 문화 전반을 돌아봐야 한다는 지적도 나온다.이보희 기자