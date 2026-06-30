하노이 한류박람회 연계 소비재·소재 등 9개사 참가

이미지 확대 울산시청.

세줄 요약 울산시, 베트남 종합 시장개척단 파견

중소기업 9개 사, 호치민·하노이 상담

한류박람회 연계, 동남아 판로 확대

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울산시가 지역 중소기업의 해외시장 개척을 위해 화장품, 제조설비 등 9개 사로 구성된 ‘베트남 종합 시장개척단’을 파견해 한류박람회와 연계한 동남아 시장 판로 확대에 나선다.시는 지역 중소기업의 해외시장 개척과 수출 다변화를 위해 30일부터 7월 4일까지 베트남 호치민과 하노이에 ‘베트남 종합 시장개척단’을 파견한다고 밝혔다.이번 시장개척단에는 화장품·식품 등 소비재 분야 5개 사와 산업용 화학제품·제조설비 등 소재·장비 분야 4개 사를 포함해 총 9개 기업이 참여한다. 이들은 현지 바이어와 1대1 맞춤형 수출 상담을 진행하며 신규 거래선 발굴과 수출계약 추진에 나선다.특히 오는 7월 3일 하노이에서 열리는 상담회는 ‘2026 하노이 한류박람회(KBEE 2026)’와 연계해 개최된다. 소비재 기업들은 한류 마케팅 효과를 극대화해 현지 시장을 공략하고, 소재·장비 기업들 역시 박람회를 찾는 제조기업과 유통망을 대상으로 동남아 시장 진출 기반을 넓힐 계획이다.시는 참가기업의 실질적인 성과를 위해 바이어 매칭, 상담장 임차, 통역, 편도 항공료 및 보험료 등 해외 마케팅 전 과정을 전폭적으로 지원한다.시 관계자는 “국제 통상환경의 불확실성이 커진 상황에서 해외 판로 다변화는 중소기업 성장의 필수 과제”며 “이번 파견을 통해 지역 기업의 베트남 및 동남아 시장 진출을 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자