경북 포항시, 친환경 전기 선박 산업 육성…“규제자유특구 지정”

세줄 요약 포항 연안, 전기추진선박 특구 지정

소형 디젤선박 친환경 전환 실증 추진

2030년까지 197억원 투입 계획

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항 연안을 규제자유특구로 지정해 친환경 전기 선박 전환 기술을 검증한다.30일 포항시 등에 따르면 중소벤처기업부가 포항 연안 해역 일원을 ‘경북 K-차세대 전기추진선박 글로벌 혁신 규제자유특구’로 지정하면서 관련 산업 육성이 본격적으로 추진된다.특구는 제도적 한계로 추진이 어려웠던 소형 디젤 선박의 전기 추진 선박 전환 기술을 실증하기 위해 지정됐다. 2030년까지 총 197억원을 투입해 기존 디젤 추진 소형 선박과 연근해 어선을 전기 추진 선박으로 전환하는 기술을 확보하는 것이 핵심이다.실증을 통해 전기 추진 설계와 배터리 시스템, 핵심 기자재 제작을 비롯해 해상 시운전, 안전성 및 운항 성능 검증 등 상용화 기반과 기술 신뢰성을 확보할 계획이다.그동안 소형 선박의 전기 추진 전환은 전용 배터리실 설치 의무 등 현행 기준으로 인해 현실적인 제약이 컸다. 특구 지정으로 전기 추진 설비를 별도 공간에 설치할 수 있는 특례가 적용되고, 전기추진 설비 구획을 어선 총톤수 산정에서 제외하는 등 개조 실증이 가능해졌다.시는 이번 실증을 통해 해외 시장도 문을 두드릴 계획이다. 아이슬란드를 비롯한 북유럽의 실증 기관 및 기업과 협력해 노후 선박 재활용 실증을 추진하고, 이를 기반으로 친환경 선박 개조 기술과 관련 산업의 해외 시장 진출을 돕는다.포항시 관계자는 “포항은 항만과 산업단지, 연구기관이 집적된 해양·산업 거점 도시인 만큼 전기 추진 선박 실증 및 사업화를 위한 최적의 여건을 갖추고 있다”며 “기술 실증과 산업 구조 전환, 기업 투자까지 이어지도록 만들겠다”고 했다.포항 김형엽 기자