광주서 고교생 숨진 채 발견…경찰, 학교폭력 의혹 수사

지난 25일 광산구 월계동서 고교 2학년생 숨져… 유족 “학폭 스트레스”

유서 없이 가족에게 짧은 문자만… 경찰·교육청, 정확한 경위 파악 중

이미지 확대 광주광산경찰서 전경

세줄 요약 광주 상가 주차장서 고교생 숨진 채 발견

유가족, 학교폭력으로 인한 스트레스 주장

경찰·교육청, 학폭 의혹과 사망 경위 수사

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광주의 한 상가 건물에서 고등학생이 숨진 채 발견돼 경찰이 학교폭력 연루 여부를 두고 수사에 착수했다.30일 광주 광산경찰서에 따르면 지난 25일 오전 4시 40분쯤 광주 광산구 월계동의 한 상가 건물 주차장에서 고등학교 2학년에 재학 중인 A(16)군이 쓰러진 채 발견됐다.당시 A군은 심정지 상태였으며, 곧바로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다. 발견 당시 현장에서 유서나 편지 등은 발견되지 않았다. 그는 숨지기 전 가족에게 짧은 문자메시지만을 남긴 것으로 알려졌다.경찰은 유가족 면담 과정에서 “A군이 학교폭력으로 인해 극심한 스트레스에 시달려왔다”는 취지의 주장을 접하고, 사안의 중대성을 감안해 본격적인 수사에 나섰다.경찰은 A군의 주변 인물들을 상대로 실제 폭행이나 따돌림, 협박 등 학교폭력이 있었는지 여부를 집중적으로 들여다볼 방침이다.광주시교육청 역시 해당 사건을 인지하고 A군이 재학 중이던 고등학교를 대상으로 학폭 의혹에 대한 기초 사실관계 파악 및 자체 경위 조사에 들어갔다.경찰 관계자는 “유가족이 제기한 학교폭력 의혹을 포함해 모든 가능성을 열어두고 구체적인 사망 경위를 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.임형주 기자