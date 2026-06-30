국립부경대, 우주항공 R＆D 사업 선정…해양감시 위성·E데이터 분석 AI 개발

세줄 요약 국립부경대, 우주항공청 R&D 주관기관 선정

해양감시 큐브위성·AI 분석기술 개발 추진

KIOST·나라스페이스와 산학연 협력 구축

이미지 확대 국립부경대 대연캠퍼스 전경. 국립부경대 제공

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국립부경대는 우주항공청이 추진하는 국가연구개발사업인 ‘우주기술혁신인재양성(R＆D)-AI 기반 우주항공 연구개발 프로젝트 고도화’ 사업의 주관 연구기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.이 사업은 2030년까지 5년간 정부 연구개발비 총 70억 원을 투입하는 국책사업이다. 이번 선정으로 국립부경대는 AI와 우주기술을 융합한 차세대 연구개발과 전문 인재 양성을 이끌게 됐다.연구 책임자는 이양원 위성정보융합공학전공 교수가 맡고 최철웅, 김진수, 이한림, 정욱교, 지준화, 주문갑, 류지열 교수 등 원격탐사와 빅데이터, 정보통신 분야 전문가가 참여한다. 한국해양과학기술원(KIOST)과 우주 스타트업인 나라스페이스테크놀로지가 참여해 산학연 협력체계도 구축했다.이번 사업의 핵심 목표는 ‘큐브위성(CubeSat) 기반 해양환경감시 Space+AI 융합인재양성 플랫폼 구축’이다. 국립부경대 컨소시엄은 해양환경 감시에 특화된 큐브위성 시작품을 설계·제작하고, 위성이 수집하는 정보를 실시간 분석할 수 있는 AI 기반 원천기술을 확보할 계획이다. 이를 위해 연구팀은 약 20종의 해양환경감시 AI 핵심기술을 개발할 예정이다.특히 기존 위성 영상과 자체 큐브위성 데이터를 결합하는 멀티모달(여러 형태의 데이터를 동시에 이해하고 처리하는 기술) AI 융합기술을 적용해 저비용 큐브위성 데이터의 품질을 높이고, 해양환경을 보다 정밀하게 감시할 수 있는 차세대 위성정보 활용 기반을 마련할 계획이다.부산 정철욱 기자