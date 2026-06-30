‘음주 뺑소니’ 김호중, 가석방 출소… “아들아 사랑한다” 교도소 앞 팬들 몰려 [포착]

세줄 요약 김호중, 음주 뺑소니 혐의로 가석방 출소

만기보다 5개월 앞당겨 사회 복귀

교도소 앞 팬들 환영, 별도 입장 없음

이미지 확대 음주 운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중(35)이 30일 경기 여주시 소망교도소에서 복역 약 2년 1개월 만에 가석방으로 출소하고 있다. 2026.6.30 공동취재

이미지 확대 음주 운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중(35)이 30일 경기 여주시 소망교도소에서 복역 약 2년 1개월 만에 가석방으로 출소하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 음주 운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중(35)이 30일 경기 여주시 소망교도소에서 복역 약 2년 1개월 만에 가석방으로 출소하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

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음주 운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중(35)이 30일 가석방됐다.김호중은 이날 오전 10시쯤 경기 여주시 소망교도소에서 출소했다. 당초 그의 만기 출소일은 오는 11월 24일이었으나, 최근 법무부 가석방 심사에 통과하면서 약 5개월 먼저 사회로 나오게 됐다.김호중은 이날 검은색 정장 차림에 검은색 마스크를 쓴 채 등장해 다른 출소자들과 함께 교도소 밖으로 나왔다.이어 소속사 매니저가 운전한 것으로 추정되는 하얀색 승용차에 탑승한 뒤 교도소 정문을 통과해 현장을 떠났다.출소 현장에는 팬들과 취재진이 몰렸으나, 별도의 인사나 입장 표명은 없었다.이날 교도소 앞에는 출소 예정 시간 한참 전부터 김호중의 사회 복귀를 환영하는 ‘아리스’(팬덤명)들이 30명 남짓 몰렸다. 상징색인 보라색으로 티셔츠 등을 맞춰 입은 팬들은 ‘아들아 사랑한다’ 등 문구가 쓰인 현수막을 들고 “김호중”을 연호했다.김호중은 지난해 12월 진행된 성탄절 특사 가석방 심사에서는 부적격 판정을 받았으나, 이후 모범적인 수형 생활 등을 인정받아 이번 가석방 대상에 포함된 것으로 알려졌다.앞서 김호중은 2024년 5월 서울 강남구 신사동 도로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 넘어 반대편 도로 택시와 충돌하고 달아난 후 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 돼 징역 2년 6개월 실형을 선고받았다.김호중은 수감 중이던 지난 4월 팬카페에 자필 편지를 올려 “잘못은 뼈에 새겨 간직하겠다”라고 반성의 뜻을 밝힌 뒤 “어떻게든 다시 일어서겠다. 노래하겠다. 포기하지 않겠다”라고 가요계 복귀 의지를 밝혔다.이정수 기자