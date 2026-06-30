대구 수성못오거리 상수도관 파손…출근길 도로 통제

세줄 요약 수성못오거리 상수도관 파손, 도로 통제

하수관로 공사 중 500㎜ 관로 오작업

우회 관로로 단수 없이 교통만 혼잡

이미지 확대 대구 수성못오거리에 있는 상수도관 파손으로 인근 도로가 통제돼 30일 오전 출근길 시민들이 불편을 겪었다. 대구 수성구 제공

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대구 수성못오거리에 있는 상수도관 파손으로 인근 도로가 통제돼 출근길 시민들이 불편을 겪었다.30일 대구시와 수성구 등에 따르면 전날 오후 10시 30분쯤 수성못오거리 용두교 방면 횡단보도 앞 상수도관이 파손됐다.사고는 하수관로 공사 중 지름 500㎜의 상수도관을 잘못 건드려 발생한 것으로 알려졌다. 다만, 우회 관로를 통해 물 공급이 이뤄지면서 단수는 없었다.이에 따라 파동에서 신천동로로 향하는 도로가 통제됐다. 수성구는 재난 문자를 보내 이 구간을 지나는 차들에 우회를 안내했고, 경찰도 현장에서 교통 통제에 나섰다.경찰 관계자는 “해당 공사 구간이 차량 흐름에 큰 영향을 주지는 않지만, 약간의 정체는 발생하고 있다”고 말했다.대구 민경석 기자