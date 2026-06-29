방송서 욕설·협박 일삼은 ‘50만 유튜버’ 구속 송치

세줄 요약 구독자 50만 유튜버, 방송서 욕설·협박 반복

시청자·다른 유튜버 등 피해자 40여명 파악

경찰, 명예훼손·모욕·특수협박 혐의 구속 송치

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시청자들과 다른 유튜버 등에게 욕설과 협박을 일삼은 ‘구독자 50만’ 유튜버가 검찰에 넘겨졌다.경기 부천 원미경찰서는 명예훼손 및 모욕, 특수협박 등 혐의로 구독자 50만명을 보유한 유튜브 채널 운영자 A씨를 구속 송치했다고 29일 밝혔다.A씨는 지난 3월부터 최근까지 자신의 유튜브 방송에서 아무런 근거 없이 다른 사람의 명예를 훼손하거나 반복적으로 성적 수치심을 주는 발언과 욕설, 협박을 일삼은 혐의를 받고 있다.A씨에게 피해를 당한 시청자와 다른 유튜버는 모두 40여명으로 파악됐다. 이중 다른 유튜버 2명은 A씨로부터 둔기 협박을 당한 것으로 조사됐다.A씨는 고소장이 접수된 이후에도 방송을 통해 피해자에 대한 욕설을 멈추지 않았고, 경찰의 출석 요구에 응하지 않아 결국 체포됐다.경찰은 다른 사람을 비방하는 콘텐츠로 금전적 수익을 얻으려는 행위를 근절하기 위해 A씨의 범죄수익금에 대해 몰수·추징 보전 신청할 예정이다.경찰 관계자는 “타인의 명예를 심각하게 훼손하고 사회적 갈등을 초래하는 허위 정보 관련 범죄에 대해 엄정하게 수사할 것”이라고 강조했다.강남주 기자