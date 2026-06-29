‘한국 ICT 교육 기틀’ 조무성 광운대 초대총장 별세

세줄 요약 광운대 초대총장 조무성 별세

전자·정보통신 교육 기틀 확립

학교 기증·지원으로 종합대학 도약

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대한민국 전자·정보통신 교육의 기틀을 세운 조무성 광운대학교 초대총장이 지난 27일 밤 9시 50분 향년 85세로 별세했다.고인은 광운학원 설립자인 화도 조광운 박사의 차남으로 우리나라 최초의 전자통신 전문 교육기관인 ‘조선무선강습소’ 터(서울 중구 봉래동)에서 태어나 평생을 광운학원과 함께했다.조 초대총장의 삶은 학교를 위한 헌신의 연속이었다. 1986년 위암으로 시한부 선고를 받은 절망적인 상황에서도 고인은 학교의 종합대학 승격을 위해 장위동 소재 38억원 상당의 부지를 학교에 기증했다. 이후 수십 년간 7차례의 심장수술과 뇌수술, 백혈병 투병을 이어가면서도 고비마다 학교를 향한 기증과 지원을 아끼지 않았다.내부 구성원들과의 소탈한 소통도 고인의 큰 유산이다. 고인은 생전 자택 앞마당을 개방해 교수, 직원들과 스스럼없이 어우러졌으며 “연구 성과는 윽박지른다고 나오는 것이 아니다. 믿고 기다려야 한다”며 자율적인 연구 문화를 강조했다.고인이 다진 학문적 토대 위에서 광운대는 지난 90여년간 10만명이 넘는 ICT 인재를 배출했다. 고인은 이 공로를 인정받아 별세를 아흐레 앞둔 지난 18일 한국통신학회로부터 ‘특별공로상’을 수상했다. 체육 발전에도 기여해 1981년부터 12년간 대한아이스하키협회 회장을 역임하며 국내 동계 스포츠의 기반을 닦아 체육포장을 수훈하기도 했다.유족으론 아내 이희원씨와 딸 선영(광운학원 이사장)·선랑(광운대 교수)씨, 아들 성우(광운대 참빛인재대학 교학팀장)씨 등이 있다. 빈소는 서울대병원, 발인은 7월 1일 오전 8시 30분.박영주 기자