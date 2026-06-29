탈모보다 중증질환자 치료가 먼저

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-06-29 14:20
입력 2026-06-29 14:20
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한국환자단체연합회 관계자들이 29일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 탈모 치료제 건강보험 급여화 사회적 숙의 추진 관련 환자단체 기자회견을 갖고 있다. 2026.6.29 도준석 전문기자
한국환자단체연합회 관계자들이 29일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 탈모 치료제 건강보험 급여화 사회적 숙의 추진 관련 환자단체 기자회견을 갖고 있다. 2026.6.29 도준석 전문기자


한국환자단체연합회 관계자들이 29일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 탈모 치료제 건강보험 급여화 사회적 숙의 추진 관련 환자단체 기자회견을 갖고 있다.

도준석 전문기자
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