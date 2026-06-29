사회 탈모보다 중증질환자 치료가 먼저 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/29/20260629500161 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-29 14:20 입력 2026-06-29 14:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한국환자단체연합회 관계자들이 29일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 탈모 치료제 건강보험 급여화 사회적 숙의 추진 관련 환자단체 기자회견을 갖고 있다. 2026.6.29 도준석 전문기자 한국환자단체연합회 관계자들이 29일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 탈모 치료제 건강보험 급여화 사회적 숙의 추진 관련 환자단체 기자회견을 갖고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 기자회견의 주요 요구 사항은 무엇입니까? 탈모 치료제 건강보험 급여화 탈모 치료제 개발 지원