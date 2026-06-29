사회 여름맞이 꿈새김판 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/29/20260629500160 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-29 14:20 입력 2026-06-29 14:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 여름을 맞아 29일 서울도서관 외벽 서울꿈새김판에 ‘느닷없는 소낙비 한 번쯤 맞아도 좋아. 여름이잖아!’ 문구가 걸려 있다. 2026.6.29 도준석 전문기자 여름을 맞아 29일 서울도서관 외벽 서울꿈새김판에 ‘느닷없는 소낙비 한 번쯤 맞아도 좋아. 여름이잖아!’ 문구가 걸려 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울도서관 외벽에 설치된 문구 게시판의 명칭은? 서울꿈새김판 서울메시지보드