부산정보산업진흥원, 부산벤처협회·엑스모스와 AX 확산 협력

세줄 요약 부산정보산업진흥원·협회·엑스모스 업무협약 체결

부산 기업 AX 전환과 AI 활용 역량 강화 추진

공공 인프라·지역 네트워크·기술력 결합 협력

이미지 확대 부산정보산업진흥원, 부산벤처기업협회, 엑스모스 관계자들이 ‘부산 인공지능 전환 확산을 위한 업무협약’을 체결하고 기념촬영하고 있다. 부산정보산업진흥원 제공

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부산정보산업진흥원은 사단법인 부산벤처기업협회, 제조 AI 혁신 컨소시엄인 엑스모스(AXMOS)와 ‘부산 인공지능 전환(AX) 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 29일 밝혔다.엑스모스는 ㈜트랜스링크 인베스트먼트, WILT Venture Builder Pte. Ltd., ㈜코드프레소, ㈜드림에이스, (유)팝업스튜디오코리아 등 5개 기업이 참여하는 제조 AI 혁신 연합체다. 지난 3월 출범 이후 공동 특허 출원, 글로벌 시장 개척을 추진하고 있다.이 협약에서 세 기관은 부산 기업을 공급기업으로 AI 활용 역량을 높이고, 산업 현장의 AX 도입을 확산하는 데 협력하기로 했다. 진흥원의 공공 인프라, 협회의 지역 네트워크, 엑스모스의 AI 기술력과 세계 시장에서의 사업 역량을 결합해 지역 기업의 AX 전환을 지원하는 실질적인 협력 체계가 구축될 것으로 기대된다.협약 주요 내용은 AX 도입에 적합한 업무 효율화 방식 공동 연구·개발, AX 도입을 위한 다양한 솔루션·인프라 구축, 지역 맞춤형 AX 인재 양성 및 전문가 활용 활성화, 기관별 보유 기술을 활용한 AX 활성화 프로그램 공동 개발 등이다.부산정보산업진흥원 관계자는 “이번 협약은 부산 기업의 AI 활용 역량을 높이고 산업 현장의 AX 혁신을 촉진하는 계기가 될 것”이라며 “진흥원이 보유한 공공 인프라와 지원 역량을 바탕으로 지역 기업들이 AI 시대에 경쟁력을 확보하도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자