‘신라공주’ 품은 리센느, 경주시 홍보대사로 위촉

세줄 요약 경주 출신 제나, 리센느 활동

경주시 관광 홍보대사 위촉

역사문화도시 매력 국내외 홍보

이미지 확대 경북 경주시 홍보대사로 위촉된 걸그릅 리센느. 왼쪽부터 리브, 메이, 제나, 원이, 미나미. 경주시 제공

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‘신라공주’라는 애칭으로 불리는 경북 경주 출신 멤버 제나가 활동하는 걸그룹 리센느(RESCENE)가 경주시 관광 홍보대사로 나선다.시는 지난 26일 리센느를 관광 홍보대사로 위촉하고, 역사문화도시 경주의 매력과 관광 콘텐츠를 국내외에 알리는 홍보 활동을 함께 추진한다고 29일 밝혔다.리센느는 원이·리브·미나미·메이·제나로 구성된 5인조 걸그룹이다. 2024년 데뷔 이후 국내외에서 활발히 활동하며 차세대 K-POP 아티스트로 주목받고 있다.특히 경주 출신 멤버 제나는 평소 고향에 대한 애정을 꾸준히 보여 팬들 사이에서는 ‘신라공주’라는 애칭으로 불릴 만큼 깊은 인연을 이어오고 있다.시는 이번 위촉을 계기로 젊은 세대와 해외 관광객에게 보다 친근하게 다가갈 계획이다. 리센느의 국내외 팬덤과 영향력을 활용해 경주의 역사문화유산과 축제, 관광명소를 널리 알리고 도시 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.리센느는 앞으로 경주지역 대표 축제와 주요 행사에 참여하고, 시정 홍보 콘텐츠 제작과 온라인 홍보 활동 등을 통해 관광 활성화와 도시 브랜드 가치 제고에 힘을 보탤 예정이다.주낙영 경주시장은 “경주 출신 멤버 제나가 속한 리센느와 함께해 매우 뜻깊다”며 “젊고 참신한 매력을 가진 리센느가 경주의 역사문화와 관광 자원을 국내외에 널리 알리는 든든한 관광 홍보대사가 되길 기대한다”고 말했다.경주 김형엽 기자