음성군 산업단지에 청년복합문화센터 건립...2028년 상반기 준공

세줄 요약 금왕산단 청년복합문화센터 첫 건립

163억원 투입, 2028년 상반기 준공 목표

복지·문화·상담 기능 한곳에 집약

이미지 확대 음성군 청년복합문화센터 조감도. 음성군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 음성군은 금왕산업단지에 청년복합문화센터를 건립한다고 29일 밝혔다.군이 산업단지에 청년문화센터를 마련하는 것은 처음이다.산업단지에 근무하는 청년들의 복지 향상과 지역 내 부족한 청년 문화 공간 확충을 동시에 해결하기 위한 사업이다.총사업비 163억원이 투입돼 금왕읍 오선리 579번지 금왕산업단지 일원에 들어서는 센터는 연면적 3414㎡, 지상 3층 규모로 지어질 예정이다.2028년 상반기 준공이 목표다. 현재 군은 공유재산 심사와 지방재정투자심사 등 사전 행정절차를 모두 완료하고, 건축설계 용역에 착수한 상태다.센터 1층은 탁구장, 요가 등을 위한 마루 공간, 공유주방, 카페, 작업복 세탁방 등이 들어선다.2층은 1~3인 규모의 공유오피스, 코워킹스페이스, 창작스튜디오, 문화센터 등 청년들의 경제적 자립과 창작 활동을 돕는 문화시설로 채워진다. 3층은 음성군 청년센터가 이전해 사무실을 꾸리며, 심리·취업 상담을 위한 청년상담소, 수유실을 포함한 아이쉼터, 가변형 다목적 공간이 조성된다.군이 금왕산단에 센터를 건립하는 것은 다른 산단에서 일하는 청년들도 접근하기가 좋고 군 소유 부지가 있어서다.군 관계자는 “청년복합문화센터는 젊은 인재들이 서로의 꿈을 응원하고 소통하는 장소가 될 것”이라며 “산업단지 인근에 부족했던 문화·복지 인프라를 대폭 확충해 청년들이 지역에 머물며 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.금왕산단과 인근 금왕농공단지에는 총 22개 기업이 입주했다.음성 남인우 기자