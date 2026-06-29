군위 삼국유사테마파크, 내달 4일 해룡물놀이장 개장…공연·드론 체험 풍성

세줄 요약 해룡물놀이장 다음달 4일 개장

편의시설 무료 제공과 성수기 공연

초등학생 대상 드론축구 체험 운영

이미지 확대 대구 군위군 삼국유사테마파크 해룡물놀이장 안내 포스터. 삼국유사테마파크 제공

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대구 군위군 삼국유사테마파크는 온가족이 함께 즐길 수 있는 공간인 ‘2026 해룡물놀이장’을 다음달 4일 개장한다고 29일 밝혔다.오는 8월 23일까지 운영될 이 물놀이장은 이용객들에게 워터슬라이드와 샤워실, 탈의실, 그늘막 등 다양한 편의시설을 무료 제공할 예정이다.특히 여름철 성수기인 다음달 25일부터 8월 2일까지는 주말 특별 공연 및 이벤트를 연다.물놀이에 재미를 더해줄 가족 참여형 이벤트인 ‘더위 타팡! EDM 벌룬쇼’가 펼쳐지고 선착순 입장객 200명에게는 미니 튜브를 준다.다음달 4일부터 26일까지 매주 토·일요일에는 테마파크 내 미디어아트센터 드론축구체험장에서 ‘드론 축구 체험’를 이어간다. 초등학생 대상이다.드론 비행 원리와 조종법, 드론축구게임 등 드론에 대한 기초 이해부터 실제 경기까지 단계별로 체험할 수 있다. 체험 프로그램은 토·일요일 각각 4회 열리고, 1회 당 60분간 진행된다.초등학교 저학년은 오전 11시와 오후 1시, 고학년은 오후 3시와 4시에 참여할 수 있다. 참가 신청은 선착순으로 받는다.군위문화관광재단 관계자는 “올해는 물놀이와 공연, 체험 콘텐츠를 연계해 방문객의 체류 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 했다. 문의 삼국유사테마파크(054-380-3964)대구 김상화 기자