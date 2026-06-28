찬 공기 장벽에 막힌 한반도… 역대 세 번째 ‘7월 지각 장마’

강한 엘니뇨·시베리아 초목 증가

북태평양고기압 발달·북상 늦춰

새달 1~4일까지 제주도 비 예보

이미지 확대 7월 장마 가능성, 우산 대신 양산 맑은 날씨를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 양산을 쓴 채 보행신호를 기다리고 있다. 올해 장마가 예년보다 늦어지는 가운데 7월로 미뤄질 수 있다는 전망이 나왔다. 기상청은 전날 정례 브리핑에서 “다음 주 북태평양고기압이 확장하는 경향은 있으나 장마철 시작 여부는 아직 불확실하다”고 밝혔다. 장마가 7월에 시작된 사례는 1982년과 2021년 두 차례뿐이다. 2026.06.26. 뉴시스

세줄 요약 북쪽 찬 공기 장벽에 막힌 장마 지연

1973년 이후 세 번째 7월 장마 사례

엘니뇨·지구온난화가 불확실성 확대

2026-06-29 10면

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올해 ‘7월 장마’가 찾아온다. 기상관측망이 전국적으로 확충된 1973년 이후 세 번째다. 평년이라면 장마가 6월 중하순쯤 시작하지만, 한반도 북쪽 상공에 영하 15도 안팎의 차고 건조한 공기 덩어리가 자리 잡으면서 장마가 늦어졌다.28일 기상청에 따르면 제주에서 7월에 장마가 시작된 해는 1982년(7월 5일)과 2021년(7월 3일) 두 차례뿐이다. 평년(1991~2020년) 장마 시작일인 6월 19일이 열흘 가까이 지났지만, 올해는 본격적인 장맛비 대신 소나기성 강수만 이어지고 있다.장마가 시작되려면 북태평양고기압이 한반도 쪽으로 확장하고, 그 가장자리를 따라 비구름대가 자리 잡아야 한다. 하지만 올해는 적도 태평양 해수면 온도가 비정상적으로 높아지는 현상인 ‘엘니뇨’와 동시베리아 초목 증가세 등이 북태평양고기압의 북상을 막고 있다. 지구온난화도 장마 시작 시점의 불확실성을 키우고 있다. 2020년대 들어 두드러진 한반도 북동쪽 시베리아 지역의 지표 변화도 장마 지연의 배경으로 꼽힌다. 이곳은 눈 덮인 면적이 줄고 초목이 늘면서 지표가 햇빛을 더 많이 흡수해 쉽게 데워지고 있다.예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수는 “엘니뇨로 수온이 높아진 중태평양에서 활발한 대류 활동이 나타나면 북서태평양에 저기압성 순환이 만들어진다”며 “여기에 동시베리아 일대 고기압성 순환이 강화되고 한반도 쪽으로 차고 건조한 공기가 내려오면서 북태평양고기압의 북상을 막고 있다”고 분석했다. 지구온난화로 기후 패턴 예측이 어려워진 점도 장마 지연의 원인으로 거론된다. 김철희 한국기상학회장은 “기온 상승을 비롯한 기후 변화로 기압 변화, 강우 등 전통적인 의미의 장마 예측이 어려워지고 있다”고 밝혔다.다음 달 1일부터 4일까지 제주 지역을 중심으로 비가 예보됐지만, 본격적인 장마로 이어질지는 불투명하다. 기상청 관계자는 “북태평양고기압의 가장자리가 어디에 위치할지는 불확실성이 크다”고 말했다.반영윤 기자