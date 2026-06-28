사회 [포토] 해운대해수욕장 개장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/28/20260628800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-28 17:22 입력 2026-06-28 17:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 해운대해수욕장 개장28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 2026.6.28 연합뉴스 이미지 확대 여름 개장28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 2026.6.28 연합뉴스 이미지 확대 여름 해수욕장 개장28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 2026.6.28 연합뉴스 이미지 확대 여름속으로28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 2026.6.28 연합뉴스 이미지 확대 여름 개장28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 2026.6.28 연합뉴스 28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해운대해수욕장이 개장한 날짜는? 28일 29일