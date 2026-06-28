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서산 아파트 단지서 승용차와 충돌…초등생 1명 심정지·1명 중상

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-06-28 16:08
입력 2026-06-28 16:08
세줄 요약
  • 아파트 단지 내 킥보드 초등생 2명 충돌
  • 1명 심정지 후 사망, 1명 중상 치료 중
  • 경찰, 운전자·목격자 상대로 경위 조사
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28일 오후 2시쯤 충남 서산시 지곡면의 한 아파트 단지에서 초등학교 2학년 남아 2명이 승용차에 치여 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

서산경찰서 등에 따르면 아파트 단지 내 도로에서 킥보드를 타던 이들은 A(50대)씨가 몰던 승용차와 부딪혔다.

이 사고로 1명이 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

다른 한 명도 중상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.



경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

서산 이종익 기자
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