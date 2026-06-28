서해를 깨운다, 서산시 ‘충청권 첫 기항 크루즈’ 도시로

세줄 요약
- 서산시, 충청권 첫 기항 크루즈 도시 기록
- 중국 비지오호 대산항 입항, 관광객 1620명 방문
- 해미읍성·간월암·축제 체험으로 지역 관광 홍보
중국인 관광객 1620명 방문
서산6쪽마늘축제 등 서산 관광 만끽
충남 서산시가 충청권 첫 기항 크루즈 도시로 기록됐다.
28일 서산시에 따르면 중국인 관광객 1620명을 태운 중국 천진동방크루즈 소속 10만t급 국제 크루즈선 ‘비지오’(VISIO)호가 전날 서산 대산항에 입항했다.
서산에서는 2024년부터 매년 한 차례 국제 크루즈선이 출항한 적이 있지만, 다른 나라에서 출발해 기항하기는 이번이 처음이다.
이날 오전 7시 30분쯤 서산에 도착한 관광객들은 40대의 버스에 나눠 타고 해미읍성, 해미국제성지, 개심사, 간월암, 동부시장 등 서산 주요 관광지를 방문했다.
해미읍성에서 서산6쪽마늘축제를 찾아 먹거리와 한국 전통문화 등을 체험한 이들은 오후 10시 인천으로 떠났다.
이완섭 서산시장을 비롯한 공무원들은 현장에서 중국인 관광객을 맞이하며, 첫 번째로 하선한 관광객에게 꽃다발도 전달했다.
관광객들은 지역 전세버스 40대를 나눠 타고 관내 대표 명소인 해미읍성, 동부전통시장, 간월암, 해미국제성지 등을 관광했다.
시는 보완·개선 과제를 발굴하고 추진해 관광객의 만족도를 높여 나갈 계획이다.
이 시장은 “비지오호 첫 기항이 성공적으로 마무리하며 서산시가 국제 크루즈 관광 도시로 도약할 무한한 가능성을 입증했다”며 “관광 인프라와 관광객 수용 태세를 확충해 국제 해양관광 도시로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
서산 이종익 기자
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