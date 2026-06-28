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서미애 기자
서미애 기자
수정 2026-06-28 09:36
입력 2026-06-28 09:36
세줄 요약
  • 1급부터 4급까지 대규모 승격 인사 발표
  • 본부·영업점 전반 인력 재배치와 조직 쇄신
  • 현장 지원과 업무 연속성 강화 의도
◇1급 승격

▲강남지점 윤정이 ▲인사지원부 박남규 ▲첨단금융센터 이영기

◇2급 승격

▲금융소비자보호부 정용식 ▲나주지점 겸 영산포지점 최창식 ▲문흥지점 한미숙 ▲비엔날레지점 김석현 ▲용봉지점 겸 북구청지점 배수정 ▲용해지점 강효순 ▲정보보호부 박재홍 ▲풍암동지점 이선준 ▲함평지점 조화영

◇3급 승격

▲IT기획부 이은희 ▲감사부 정종관 ▲금융소비자보호부 이미경 ▲남순천지점 정혜진 ▲동천동지점 송상만 ▲리스크관리부 정승 ▲봉선금융센터 박종혁 ▲상무버들지점 문형돈 ▲여신심사1부 노광진 ▲연금사업부 유명화 ▲염주지점 나영미 ▲외국인금융센터광주 조현정 ▲프로세스혁신부 오은이

◇4급 승격



▲경양로지점 송주화 ▲기관영업부 윤미라 ▲기관영업부 이민우 ▲농성동지점 민근영 ▲동광양금융센터 정보람 ▲동림지점 신지훈 ▲디지털플랫폼부 임현진 ▲ 목포시청지점 박은정 ▲쌍촌동지점 장정화 ▲여신관리부 오호영 ▲여신전략부 김효신 ▲용봉지점 조미숙 ▲인사지원부 정지혜 ▲임동지점 문유리 ▲자금결제실 장은애 ▲조대병원지점 정아영 ▲진월동지점 조안나 ▲하남공단1금융센터 추화연 ▲하남공단2금융센터 조현아 ▲흑석사거리지점 조혜련

서미애 기자
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