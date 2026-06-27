[속보] 中 관광객 1500명 탄 크루즈선 서산 입항…환영행사

국제 크루즈선 서산 기항은 처음

이미지 확대 사상 첫 서산 대산항 기항 국제크루즈 ‘비지오’호 입항 26일 오전 6시 59분쯤 사상 첫 충남 서산 대산항 기항 국제크루즈 중국발 비지오호가 승객 1620명을 태우고 입항하자 대기하고 있던 한국관광공사 풍물놀이단이 환영 공연을 준비하고 있다. 2026.6.27 서산시 제공

이미지 확대 중국인 관광객 1500여명 탄 크루즈 서산 기항 27일 충남 서산시 대산항에 중국인 관광객 1500여명을 태운 10만t급 국제 크루즈선 ‘비지오’호가 보인다. 2026.6.27 서산시 제공

이미지 확대 국제크루즈 비지오호에서 내려 우리나라 땅 밟은 승객들 26일 오전 사상 첫 충남 서산 대산항에 입항한 국제크루즈 비지오호에서 내린 승객들이 우리나라 땅을 밟으며 걷고 있다. 대부분이 중국인인 승객들은 이날 셔틀버스 40대에 나눠타고 서산 대표 관광지 간월암, 해미읍성, 동부시장, 해미국제성지, 버드랜드 등을 둘러 볼 예정이다. 2026.6.27 서산시 제공

세줄 요약 중국인 관광객 1500명 태운 비지오호 서산 입항

대산항 첫 외국발 국제 크루즈선 기항 사례

해미읍성 환영행사와 관광지 방문 일정 진행

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중국인 관광객 1500여명을 태운 10만t급 국제 크루즈선 ‘비지오’호가 27일 충남 서산 대산항에 도착했다.다른 나라에서 출발한 국제 크루즈선이 서산 대산항에 기항한 것은 이번이 처음이다. 서산에서는 2024년부터 매년 한 차례 국제 크루즈선이 출항했지만, 외국에서 출발한 크루즈선이 대산항에 기항한 사례는 없었다.이날 오전 8시쯤 대산항에 도착한 관광객들은 해미읍성과 해미국제성지, 개심사, 간월암, 동부시장 등 서산 주요 관광지를 둘러본 뒤 오후 10시 인천으로 향한다.서산시는 해미읍성에서 환영행사와 전통문화 공연을 열어 한국 문화와 서산의 매력을 알렸다.시는 중국인 관광객들의 결제 편의를 위해 동부시장과 해미전통시장, 주변 상점가 등 110개 점포에 위챗페이와 알리페이를 도입했다. 또 대산항 국제여객터미널 공공 와이파이 지원, 중국어 관광안내 지도 배부, 관광지 환경 정비, 응급의료 인력 배치 등 준비도 마쳤다.이완섭 서산시장은 “이번 비지오호 기항은 대산항 국제여객 시대를 향한 새로운 출발점”이라며 “대산항을 대한민국 서해안 대표 국제관문으로 성장시키고, 방문한 중국인 관광객들이 다시 서산을 찾을 수 있도록 하겠다”고 말했다.권윤희 기자