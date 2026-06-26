대전 소방관 옥천 저수지 인근에서 숨진 채 발견

세줄 요약 대전 소방관, 옥천 저수지 인근 차량서 발견

지인에게 비관 메시지 전송 뒤 연락 두절

경찰, 범죄 혐의점 없이 경위 조사 착수

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충북 옥천에서 현직 소방관이 숨진 채 발견됐다.현재 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.26일 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시쯤 옥천군 옥천읍의 한 저수지 인근 차량에서 대전 모 소방서 소속 소방관 A(30대)씨가 숨진 채 발견됐다.A씨는 지인들에게 처지를 비관하는 메시지를 보낸 뒤 연락이 끊긴 것으로 전해졌다.신고를 접수한 경찰과 소방당국은 휴대전화 위치정보 시스템(GPS)을 토대로 옥천 일대를 수색해 그를 발견한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.옥천 남인우 기자