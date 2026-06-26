도시철도 3·4·5호선 윤곽…‘1차 대전 도시철도망 구축계획’ 확정

본선(61.4㎞)과 2호선 트램 지선 포함 63.43㎞

이미지 확대 국토교통부 국가교통위원회 심의를 통과한 ‘제1차 대전시 도시철도망 구축계획’. 대전시 제공

세줄 요약 도시철도망 구축계획 최종 승인·고시

3·4·5호선 본선과 2호선 지선 포함

총연장 63.43㎞ 철도망 윤곽 확정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전의 도시경쟁력 강화와 대중교통 인프라 확충을 위한 철도망 구축 밑그림이 완성됐다.대전시는 26일 대전 도시철도 3·4·5호선과 2호선 2개 지선이 포함된 ‘제1차 대전시 도시철도망 구축계획’이 국토교통부 국가교통위원회 심의를 거쳐 최종 승인·고시됐다고 밝혔다. 계획안에 따르면 미래 철도망은 도시철도 3~5호선 본선(61.4㎞)과 2호선 트램(노면전차) 지선인 교촌 지선·회덕 지선 2개(2.03㎞)를 더해 총연장 63.43㎞로 건설된다.3호선은 신탄진∼둔산∼부사∼석교∼가오∼산내를 연결하는 총연장 29.2㎞ 노선으로, 2035년 기준 하루 평균 이용객이 약 5만 4340명으로 추산됐다. 이 노선은 접근성이 떨어지는 대덕구 신탄진과 동구 산내를 연결해 이동 시간을 줄이고 도시철도 비수혜 지역을 해소하는 의미가 있다.4호선은 덕명∼학하∼도안∼선화∼대전복합터미널∼송촌을 연결하는 총연장 19.0㎞의 동서축 관통 노선으로 설계됐다. 교촌동 국가산업단지(529만㎡)와 인접해 산업단지 개발 촉진과 신규 택지개발, 재개발 등에 따른 장래 이용 수요 증가 등으로 신규 3개 노선 중 하루 평균 이용객이 가장 많은 것으로 나타났다.5호선은 대전컨벤션센터∼정부대전청사∼도마 변동 재정비촉진지구∼대전 오월드를 연결하는 총연장 13.2㎞로 충청권 광역급행철도(CTX) 정부청사역이 조성되면 수요가 많이 증가할 것으로 예측됐다.2호선 트램 지선은 진잠네거리∼교촌삼거리 구간(0.81㎞)의 교촌 지선과 연축지구∼회덕역 구간(1.22㎞)인 회덕 지선으로, 본선 개통에 맞춰 동시 개통을 목표로 추진된다.유득원 대전시 행정부시장은 “대전이 명실상부한 30분 광역생활권 교통 혁신도시로 도약하기 위한 밑그림”이라며 “도시철도 비수혜 지역을 해소하고 도심 간 양극화와 지역소멸 위기에 대응한 녹색교통 중심도시를 완성하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자