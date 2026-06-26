노동부, ‘불소 누출 사고’ SK하이닉스 등 반도체 제조업 점검

반도체 제조업서 불소 누출 사고 반복

“한번의 사고로 대형 인명피해 가능성”

이미지 확대 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

세줄 요약 불소 누출·화재 잇따른 SK하이닉스 점검

반도체 제조업 25곳 위험요인 집중 확인

중대산업사고 예방 위한 안전관리 강화

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고용노동부가 최근 불소 누출 사고가 발생한 SK하이닉스를 비롯한 반도체 제조업 25곳을 26일부터 집중적으로 점검한다.반도체 제조업은 유해·위험 화학물질과 고압가스를 다량으로 취급해 화재·폭발·누출 등 중대산업사고로 인한 대규모 인명피해가 발생할 수 있는 업종이다.최근엔 SK하이닉스 공장에서 불소 누출 사고와 화재가 연달아 일어났다. 지난 12일엔 청주 SK하이닉스 공장 가스룸에서 불소와 질소를 혼합하는 과정에서 불이 나 1명이 다치고 4000명의 직원이 일시 대피했다. 지난 1일에는 공장 가스룸에서 미량의 불소가 누출되기도 했다. 불소는 인체 독성이 있는 물질이다.이에 노동부는 SK하이닉스를 비롯해 최근 중상해재해가 자주 일어났거나 올해 초고위험 사업장으로 선정된 반도체 제조업체 25곳에 대해 위험 요인 개선과 사고 재발 방지를 위한 점검을 실시한다.또한 사고 발생 위험이 큰 사업장에 대해서는 안전보건진단 및 안전보건개선계획을 수립하고 시행하도록 해 안전관리 수준을 개선할 계획이다.김영훈 노동부 장관은 “반도체 산업은 우리나라 경제를 이끄는 핵심 산업이지만, 유해·위험 화학물질과 고압가스를 취급하는 만큼 단 한 번의 사고도 대형 인명피해로 이어질 수 있다”며 “반도체 제조업체에 대한 위험요인을 집중 점검하여 산업재해 및 중대산업사고가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.김우진 기자