서산 농가서 탈출한 늑대개 11마리 무사 ‘귀환’

5개월 된 새끼 2마리 당진서 연이어 포획

이미지 확대 지난 16일 우리에서 탈출한 늑대개 중 한 마리가 24일 충남 서산시 운산면 농가로 돌아왔다. 서산 뉴시스

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지난 16일 충남 서산의 한 농가에서 탈출했던 늑대개 11마리가 열흘 만에 무사히 귀환했다.26일 충남도 소방본부에 따르면 전날 오후 5시 40분 당진시 정미면의 한 야산에서 어린 늑대개 1마리를 발견한 데 이어 이날 0시 20분쯤 같은 장소에서 1마리를 추가로 포획했다. 앞서 서산시 운산면 한 농가에서 지난 16일 오전 2시쯤 사육 중이던 늑대개 18마리 중 11마리가 탈출했다. 늑대개는 동물보호법상 ‘맹견’은 아니지만 경계심과 영역 의식이 강해 위협을 느끼면 돌발 행동을 할 수 있다. 이에 따라 지자체와 소방 당국은 긴급 포획에 나서 나흘간 탈출견 7마리를 차례로 잡았다. 다만 4마리의 종적이 확인되지 않은 가운데 인접한 당진에서 출몰했다는 신고 등이 이어지면서 주민들의 불안감이 높아졌다. 당국은 포획용 틀을 설치하고 현장 순찰을 강화했다. 탈출한 늑대개는 지난 23일과 24일 성견 2마리가 농가로 돌아왔고 나머지 5개월 된 새끼 늑대개 2마리를 포획하는 데 성공했다.서산 박승기 기자