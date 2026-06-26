부산시, 빈집 매입·생활 SOC 조성 대상지 2곳 선정

서구 해돋이로 예술로·부산진구 빈집애 채움텃밭 추진

빈집플러스드림사업지 1곳도 선정…서구 천마산로 예술로 ‘문화창작공간’ 조성

이미지 확대 빈집애 채움텃밭 사업 구상도. 부산시 제공

세줄 요약 서구·부산진구 빈집 정비 대상지 2곳 선정

예술인 창작공간·스마트팜·텃밭 조성 계획

신규 빈집플러스드림, 천마산로 예술로 선정

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부산시는 도심 주거환경 개선을 위한 ‘빈집 매입·생활 사회기반시설(SOC) 조성사업’ 대상지로 서구 ‘해돋이로 예술로(路)’, 부산진구 ‘빈집애(愛) 채움텃밭’ 등 2곳을 선정했다고 26일 밝혔다.또 신규사업인 ‘빈집플러스드림 사업’ 대상지로 서구 ‘천마산로 예술로(路)’를 최종 선정했다.빈집 매입·생활 사회기반시설 총사업비는 14억원으로, 시가 70%, 구가 30%를 부담한다.서구 해돋이로 예술로의 경우 남부민동 산복도로 급경사지에 방치된 빈집 3호를 정비해 남항을 품은 예술인 창작·전시 공간으로 조성할 예정이다.부산진구 빈집애 채움텃밭 사업은 부암초등학교 통학로에 장기간 방치된 빈집 5호를 정비해 도심 스마트팜과 텃밭을 조성, 주민에게 녹지와 휴식 공간을 제공할 예정이다.빈집플러스드림 사업은 지방소멸대응기금 2억원을 활용한 올해 신규 사업으로 리모델링해 문화예술인 창작공간으로 조성한다.천마산로 예술로 사업의 경우 시와 부산문화재단이 협력해 예술인과 지역 주민이 어우러지는 생활 밀착형 문화 환경을 조성하게 된다.부산 신정훈 기자