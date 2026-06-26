예천군수 당선인 자택·사무실 압수수색…‘언론인 금품 제공 의혹’ 수사

자택·사무실서 증거 확보 주력…안 당선인 “사실 아냐, 적극 소명”
경찰이 정치자금법 위반 혐의를 받는 안병윤 경북 예천군수 당선인에 대한 강제수사에 나섰다.
경찰은 안 당선인이 선거구 내 언론인들에게 금품을 제공한 혐의와 관련해 자택과 사무실 등을 압수수색했다.
경북경찰청 반부패수사2대는 26일 안 당선인 등에 대한 압수수색을 이틀째 진행하고 있다고 밝혔다.
그는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거구 내 언론인들에게 금품을 제공한 혐의를 받고 있다.
경찰은 지난 25일부터 안 당선인의 자택과 사무실 등에서 압수수색을 벌이며 관련 증거를 확보했다.
앞서 경찰은 금품을 받았다고 주장하는 언론인 1명을 예천경찰서에 불러 조사한 것으로 알려졌다.
안 당선인 측은 “충분히 소명하고 대응할 예정”이라고 밝혔다.
예천 김상화 기자
세줄 요약
- 예천군수 당선인 자택·사무실 압수수색 진행
- 언론인 금품 제공 의혹, 정치자금법 위반 수사
- 당선인 측, 충분히 소명하고 대응하겠다는 입장
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
안병윤 예천군수 당선인이 받는 혐의는?