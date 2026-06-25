6·3 선거 당일 투표소 근처서 잇단 방화…30대 남성 구속송치

세줄 요약 투표소 건물 두 곳 대상 방화 발생

동작구청 차량·주민센터 쓰레기 더미 점화

30대 남성 긴급체포 뒤 구속 송치

이미지 확대 6·3 지방선거에서 투표하는 사람들

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지난 6·3 지방선거 당일 서울 동작구 투표소가 설치된 건물에서 방화 사건이 잇따라 발생했던 것으로 확인됐다.서울 동작경찰서는 30대 남성 A씨를 방화미수 혐의로 지난 11일 서울중앙지검에 구속 송치했다고 25일 밝혔다.A씨는 지방선거 당일 오후 3시 29분쯤 투표소가 마련된 상도4동 주민센터의 지하주차장 쓰레기 더미에 불을 지른 혐의를 받는다. 당시 이 건물에서는 투표가 진행 중이었으며, 화재 경보음이 울리고 소방차와 구급차, 경찰차가 출동한 것으로 파악됐다.그는 이보다 앞서 오후 3시 16분쯤 동작구청 지하주차장에서도 차량에 불을 지른 것으로 조사됐다. 지하주차장을 이용하던 주민이 이를 발견하고 곧바로 불을 꺼 다친 사람은 없었지만, 불이 난 차량이 손상되고 벽에 그을음이 남았다. 동작구청 건물 역시 투표소가 설치돼 있었다.경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 추적한 끝에 경기 수원시 한 거리에서 A씨를 긴급 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 방화 이유에 대해 진술하지 않고 묵비권을 행사한 것으로 전해졌다.김임훈 기자