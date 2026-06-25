민형배 인수위 “광주시장과 임기 일치 공공기관장, 30일 임기 종료”

“광주·전남 공공기관장 임기, 통합특별시 체계에 맞춰야”

임기 규정 없는 기관장들은 새 대표 선임 전까지 임기 지속

김광란 대변인, 25일 브리핑서 공공기관장 관련 입장 발표

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 인수위에서 정책 운영 방향을 설명하고 있다. 전남광주대전환기획위 제공

세줄 요약 통합특별시 출범 맞춘 공공기관장 임기 정리

강기정 시장과 임기 일치 기관장 11명 종료

별도 규정 없는 기관은 기존 직무 유지

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강기정 광주시장과 임기가 일치하는 공공기관장들은 오는 30일로 임기가 종료될 전망이다.민형배 전남광주특별시장 당선인 인수위는 25일 “강기정 광주시장과 임기가 일치하는 공공기관장의 임기는 해당 조례에 따라 오는 30일자로 종료되는 것으로 판단된다”고 밝혔다.민 당선인 인수위 김광란 대변인은 이날 나주 인수위에서 브리핑을 열고 “통합특별시 출범은 행정체계가 새롭게 시작되는 일”이라며 “광주·전남 산하 공공기관 역시 통합특별시 체계에 맞춰 새롭게 재편되는 만큼 기존 시장과 지사가 임명한 기관장의 임기도 새 체계에 맞추는 것이 대원칙”이라고 설명했다.또 “임기 종료에 관한 별도 규정이 없는 공공기관은 통합 기관장을 임명할 때까지 기존 기관장이 직무를 수행하는 것이 행정의 연속성과 시민 편의를 위해 바람직하다”고 말했다.김 대변인은 “각 공공기관마다 적용되는 법령과 조례가 서로 다르고, 무엇보다 시민들이 행정서비스 이용에 불편을 겪어서는 안되기 때문에 인수위는 법과 원칙 그리고 행정 공백 최소화라는 두가지 원칙 아래 이 같은 입장을 정했다”고 밝혔다.이어 “인수위는 법과 원칙을 지키고, 행정의 연속성을 확보하면서도 새로운 기관 체계가 시민의 삶과 통합특별시의 경쟁력을 높이는 방향으로 운영될 수 있도록 대안을 모색하겠다”고 덧붙였다.한편, 광주시 산하 공공기관은 공사·공단 4개, 출연기관 15개 등 19개다. 이 가운데 조례에 따라 시장과 임기가 일치하는 기관은 11개에 이른다. 광주도시공사·교통공사·관광공사·환경공단 등 임기 일치 조례가 적용되지 않는 8개 기관장의 임기는 아직 남아있다.전남도 산하 공공기관은 공사 1개, 출연기관 22개 등 23개다. 다만, 전남지사와 임기를 일치하는 대상은 없다.광주 홍행기 기자