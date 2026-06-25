[광주광역시교육청 인사 명단]

세줄 요약
- 3·4·5급 인사 명단 발표
- 직제 개편 따른 전보 단행
- 퇴직준비교육·정년퇴직 포함
▲ 광주광역시교육청 행정국장 박준수 ▲ 광주광역시교육청학생독립운동기념회관장 김용일 ▲ 광주광역시교육청학생교육문화회관장 정은남
◇ 4급 전보(직제 개편)
▲ 홍보담당관(공보총괄) 윤광민 ▲ 감사관(청렴총괄) 송정란 ▲ 대외협력담당관(지원근무) 김수정 ▲ 교육행정국 예산복지과장 안형관 ▲ 교육행정국 학교설립과장 허 승 ▲ 교육행정국 교육공간조성과장 최인주 ▲ 교육행정국 총무과(지원근무) 김종오
◇ 5급 전보(직제 개편)
▲ 교육행정국 총무과(지원근무) 장상석
◇ 4급(퇴직준비교육)
▲ 행정국 조직복지과(교육협력관) 양규현 ▲ 광주광역시교육청교육연수원 총무부장 정영미
◇ 5급(퇴직준비교육)
▲ 광주광역시교육청AI교육원 정보통신기반과장 임영숙
◇ 3급(정년퇴직)
▲ 광주광역시교육청금호평생교육관장 선계룡
◇ 4급(정년퇴직)
▲ 광주광역시동부교육지원청 행정지원국장 양관철 ▲ 광주광역시교육청교육연수원 행정연수부장 김정연 ▲ 광주광역시교육청교육연수원 총무부장 노정환 ▲ 광주광역시교육청중앙도서관장 문명숙 ▲ 행정국 조직복지과(교육협력관) 전종길
◇ 5급(정년퇴직)
▲ 광주광역시교육청유아교육진흥원 관리과장 이광호 ▲ 장덕고등학교 행정실장 조용호
서미애 기자
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